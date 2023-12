Nahversorgung in Swisttal Ein großer Markt nicht nur für Odendorf

Simon Hüffel will den neuen Markt noch vor Weihnachten 2024 eröffnen. Dieses Ziel verfolgt auch Projektentwickler Nettekoven. „Wir haben lange gekämpft“, sagte er und wies auf die in der Zwischenzeit immens gestiegenen Baupreise und Zinsen hin. Das vorgesehene Gebäude sei klimatechnisch auf modernstem Stand mit Wärmerückgewinnung, Photovoltaikanlage und begrüntem Dach. Die Verkaufsfläche beträgt 1800 Quadratmeter samt Back-Shop und Lotto-Toto-Annahmestelle. Die Bäckerei Lennartz, die derzeit im Marktgebäude im Ort ebenfalls dabei ist, zieht mit um. Damit ist der Markt doppelt so groß wie der bestehende. Hüffel legt viel Wert auf Frische: Obst und Gemüse aus der Region, Fleisch- und Käsetheke. Den Kunden stehen am Ende 120 Parkplätze und einige E-Ladesäulen zur Verfügung.