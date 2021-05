Menschen mit Handicap : Ein kleiner Knigge

Swisttal Eine Broschüre der Gemeinde Swisttal soll helfen, Unsicherheiten im Umgang mit gehandicapten Menschen zu beseitigen.

Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner sieht die Broschüre als „eine große Hilfestellung für unseren Alltag“, wie sie bei der Vorstellung mit der Behindertenbeauftragten Silke Adamek und der Gleichstellungsbeauftragten Caroline Hensel (Stabsstelle Personal) sagte. Urheber der Broschüre ist der Rheinisch-Bergische Kreis, sie wird bereits in mehreren Kommunen genutzt. Autor des Textes ist Rainer Schmidt, Pfarrer, Autor, Referent, Kabarettist und mehrfacher Paralympics-Sieger im Tischtennis, der selbst ohne Unterarme und mit einem verkürzten Oberschenkel geboren wurde.

„Das Schöne ist, dass alles mit Humor geschrieben ist“, sagte Adamek. Der Begriff „außergewöhnliche“ Menschen wurde bewusst gewählt, schreibt Schmidt in der Einleitung. Denn die gängigen Formulierungen „Menschen mit Behinderungen“ legen nahe, dass es „Menschen mit Behinderungen“ und „Menschen ohne Behinderungen“ gebe. Eine Unterscheidung, die jedoch nur in der Medizin oder für Sozialhilfeempfänger wichtig sei, in anderen Lebensbereichen hingegen nicht. Die Broschüre berücksichtigt, dass „manche Menschen uns verunsichern“ und gibt Handlungsempfehlungen.