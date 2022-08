Kinder und Jugendliche : Ein neuer Platz nicht nur zum Bolzen

Das Prozedere

Durch die Flutkatastrophe im Juli vergangenen Jahres wurden sämtliche Sport-, Spiel- und Freizeitflächen in den Swisttaler Ortschaften Odendorf, Ludendorf und Essig zerstört. In seiner Sitzung im Februar 2022 beschloss der Planungs- und Verkehrsausschuss der Gemeinde Swisttal die Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplans „Bolzplatz und Freizeitanlage am Gewerbegebiet“ sowie die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans. Wie Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner sagte, sei mit Bezirksregierung und Rhein-Sieg-Kreis schon abgestimmt, „dass wir loslegen dürfen“. sax