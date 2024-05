Wirtschaft in Swisttal Ein Überblick über das vielfältige Gewerbe in Swisttal

Daneben geht Swisttal mit Trend Service durch das Projekt auch einen Schritt in Richtung Digitalisierung, wie Martin Koenen, Leiter Stabsstelle Wirtschaftsförderung erklärt: „Es ist schön, in digitalen Zeiten etwas nicht nur auf dem Handy zu sehen“, sagt er in Bezug auf den Schaukasten und ergänzt: „Für alle anderen, die gern digital unterwegs sind, haben wir auch QR-Codes in die Chronik eingebaut.“ Die neue Wirtschaftschronik ist dabei für die Gemeinde völlig kostenfrei, wie Mert Oruc, Vertriebsleiter der Trend Service erläutert: „Gedeckt wird das allein von den Gebühren, die die Unternehmen für die Werbung zahlen.“