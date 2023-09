Die ersten Bewohner sind eingezogen So läuft der Betrieb im neuen Heimerzheimer Seniorenheim

Libento und die Lindhorstgruppe

Libento gehört zur in Niedersachsen ansässigen Lindhorst Gruppe. Diese hat drei Geschäftsbereiche: Bau und Immobilien, Pflege und Gesundheit, Landwirtschaft und erneuerbare Energie. In der Pflege gibt es fünf Marken, eine davon ist Libento. Unter diesem Namen sind schon drei Einrichtungen geöffnet, die erste in Wuppertal, dann folgten Heimerzheim und Solingen. Als vierte soll im Herbst das Haus an der Bahnhofstraße in Alfter mit 95 Einzelbetten in Betrieb gehen.

In allen Häusern gibt es nur Einzelzimmer. Einige davon sind für die Kurzzeitpflege gedacht. Dort können Senioren für kurze Zeit, etwa nach einem Krankenhausaufenthalt oder zur Entlastung von Angehörigen unterkommen. In allen wird selbst gekocht und gewaschen. Infos auf www.libento-pflege.de. kpo