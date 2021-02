Einbruch in Odendorf : Einbrecher hinterlassen Spuren der Zerstörung

Einbruch in Odendorf

Swisttal-Odendorf. Unbekannte haben schon wieder die Odendorfer Sportanlage heimgesucht. Aus dem Sportlerheim stahlen sie einen Fernseher und zwei Musikanlagen. Nun will die Gemeinde einen Zaun um den Platz ziehen.

Schon wieder haben ungebetene „Gäste“ die außerhalb des Ortes gelegene Sportanlage des TuS Odendorf heimgesucht. Diesmal hinterließen sie aber keine zerschnittenen Tornetze oder Scherben wie bei vorherigen Besuchen. Die Unbekannten brachen am Wochenende ins Sportlerheim ein, zerstörten Fenster, Türen und Schränke und nahmen einen Fernseher und zwei Musikanlagen mit.

Polizeibeamte, ein Vertreter der Gemeinde Swisttal, der das Gebäude gehört, und Heribert Müller vom Vorstand des TuS Odendorf schauten sich am Montagmorgen den Schaden an. Die Täter hatten in der Nacht zuvor zunächst das Schutzgitter vor dem Küchenfenster aus der Verankerung geschraubt, dann das Fenster aufgebrochen und waren eingestiegen.