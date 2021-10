Löschgruppe Heimerzheim : Einbrecher entwenden Löschausrüstung im Wert von mehreren Tausend Euro

Unbekannte waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Gerätehaus der Löschgruppe Heimerzheim eingebrochen und haben Ausrüstung entwendet. Foto: Axel Vogel

Heimerzheim In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in das Gerätehaus der Löschgruppe Heimerzheim eingebrochen. Sie entwendeten mutmaßlich Ausrüstung im Wert von mehreren Tausend Euro.

Laut Aussage der Polizei wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 23 Uhr abends und 7 Uhr morgens, in das Gerätehaus der Löschgruppe in Heimerzheim eingebrochen. Unbekannte entwendeten mutmaßlich Ausrüstung im Wert von mehreren Tausend Euro.