Einbruch am hellichten Tag Einbrecher nutzen in Odendorf kurze Abwesenheit der Bewohner aus

Der Betroffene meldete sich auch beim General-Anzeiger und erzählte von dem Einbruch. Er wolle damit noch einmal die Menschen in der Region darauf hinweisen, wachsam zu bleiben. So hätten in der Nähe Bauarbeiten stattgefunden, jedoch niemand etwas bemerkt. Er äußerte die Sorge, dass es in der Umgebung zu weiteren Einbrüchen kommen könnte.

Zahlen der Bonner Polizei belegen, dass es in Swisttal in den vergangenen drei Monaten dieses Jahres mehr Einbrüche gegeben hat als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 2023 wurden der Polizei in dieser Zeit fünf Einbrüche gemeldet im Vergleich zu zwei Fällen 2022. In Rheinbach sind es bislang neun Einbrüche in den vergangenen drei Monaten (2022: fünf). In Meckenheim gab es dagegen einen kleinen Rückgang von vier Fällen 2022 auf zwei Fälle bislang.