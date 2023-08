Polizei gibt in Heimerzheim Entwarnung Vermisster 94-Jähriger vor dem Seniorenheim „Libento“ aufgefunden

Ein 94-jähriger Mann wurde am Mittwochabend über Stunden in Heimerzheim von einem größeren Aufgebot der Polizei gesucht. Auch Spürhunde wurden eingsetzt. Gegen 21.30 Uhr wurde der vermisste Mann dann laut Polizeiangaben vor dem Seniorenheim „Libento“ in der Kölner Straße in Heimerzheim wieder aufgefunden.