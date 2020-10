Bewohner unverletzt : Einfamilienhaus in Heimerzheim nach Kellerbrand unbewohnbar

Einfamilienhaus in Heimerzheim nach Kellerbrand unbewohnbar

Heimerheim Aus noch ungeklärter Ursache hat ein Keller eines Einfamilienhauses in Swisttal-Heimerzheim gebrannt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten, das Haus ist allerdings unbewohnbar.

Nach einem ausgedehnten Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Swisttal-Heimerzheim können die Bewohner, ein Ehepaar, erstmal nicht wieder zurück in ihr Haus kehren. Beide blieben unverletzt, unter anderem die starke Rauchentwicklung habe allerdings Schäden an dem Haus im „Höhenring“ hinterlassen.