Straße kurzfristig gesperrt : Einsturzgefahr an der Kölner Straße in Heimerzheim

Einsturzgefahr an der Kölner Straße in Heimerzheim

Die Kölner Straße in Heimerzheim, hier ein Archivbild, ist derzeit gesperrt. Foto: Hans-Peter Fuss

Swisttal-Heimerzheim. Die Kölner Straße in Swisttal-Heimerzheim ist aktuell gesperrt. Die Straße wurde offenbar unterspült, es drohe Einsturzgefahr. Anlieger wurden von der Maßnahme überrascht.

In Swisttal-Heimerzheim ist derzeit die Kölner Straße ab der Kreuzung Vorgebirgstraße in Richtung Metternicher Straße/ Rewe-Markt gesperrt. Wie die Gemeinde Swisttal auf ihrer Homepage informiert, führt Straßen NRW hier eine Notmaßnahme durch. Laut Straßen-NRW-Mitteilung an die Gemeinde Swisttal sei die Kölner Straße unterspült und es bestehe Einsturzgefahr. Bis Freitagmittag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.