Straßen gesperrt Haus an der Orbachstraße in Swisttal droht einzustürzen

Ein von der Flutkatastrophe vor fast drei Jahren beschädigtes Haus in Swisttal-Odendorf ist akut einsturzgefährdet. Darüber informierte die Gemeinde Swisttal am Mittwochabend. Aus Sicherheitsgründen sind daher im Bereich der Kreuzung die Odinstraße und die Orbachstraße gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung ist in diesen Straßen aufgehoben. Derzeit sind es Sackgassen ohne Wendemöglichkeit. Fußgänger können an der Odinstraße an der gegenüberliegenden Seite des betreffenden Hauses vorbeigehen. Die Orbachstraße ist auch für Fußgänger gesperrt.