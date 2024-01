Sinnvolle Entsorgung Das passiert mit den Weihnachtsbäumen in der Region

Die Weihnachtsfeiertage sind längst wieder vorbei und trotzdem erinnert auch Anfang Januar noch ein bestimmtes Relikt in vielen Haushalten an die vergangene Adventszeit: der Weihnachtsbaum. Alle Jahre wieder fragen sich viele Menschen, was sie mit der Tanne anstellen oder wie sie diese entsorgen können. Steht im Wohnzimmer womöglich ein wertvoller Rohstoff, den die Eigentümer noch als Brennholz oder Kompost verwenden können?