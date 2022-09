Dammbruchszenarien und Hochwasserschutz : Das ist der Sachstand rund um die Steinbachtalsperre

Euskirchen Mehr als ein Jahr nach der Flutkatastrophe hat sich rund um die Steinbachtalsperre einiges getan. Andere Fragen sind noch offen, könnten aber bald beantwortet werden. Wir geben einen Überblick.

Bis Juli 2021 war die Steinbachtalsperre für viele vor allem ein Ziel für Tagesausflüge im Linksrheinischen. Dann kam die Flutkatastrophe – und fünf Tage lang ließ die Stauanlage die Nerven in der Region blank liegen. In der kommenden Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal (WES) am 28. September sind die Talsperre und ihre Zukunft erneut Thema. Der GA gibt vorab einen Überblick über die bisherige Entwicklung und die noch immer offenen Fragen.

■ Die Katastrophe: Infolge des Starkregens am 14. Juli 2021 lief die Talsperre über. In Swisttal heulten um 18.42 Uhr die Sirenen. Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner hatte des veranlasst, als sie von der drohenden Überflutung erfahren hatte. Das Wasser riss bis zu zwei Meter tiefe Furchen in die Luftseite des Damms, also die Seite mit dem niedrigeren Wasserniveau. Die Euskirchener Orte Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim, die Swisttaler Orte Odendorf, Ludendorf, Essig und Miel sowie Ober- und Niederdrees in Rheinbach wurden evakuiert. Fünf Tage dauerte es bis zur Entwarnung. Ein Baggerfahrer musste den Grundablass, der im Prinzip wie ein Badewannenstöpsel funktioniert, vom höchsten Teil des Damms, der Deichkrone, aus freibaggern. Mitglieder der Euskirchener Feuerwehr kämpften sich durch schultertiefes Wasser in einen zu Wartungszwecken angelegten Revisionstunnel, um dort manuell einen Schieber zu öffnen. Die Frage, warum die Talsperre im Vorfeld des angekündigten Starkregen nicht abgelassen wurde, ist wiederholt aufgeworfen worden. Eine Verteidigung gegen den damit implizierten Vorwurf lautet, dass die in diesen Stunden gefallenen Regenmengen auch für die vollständig entleerte Talsperre zu viel gewesen und der Damm in jedem Fall überspült worden wäre.