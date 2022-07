Eva Prior vom Gasthaus „Zur Linde“ : Wirtin aus Heimerzheim feiert ihren 100. Geburtstag

Eva Prior aus Heimerzheim wird 100. Foto: Hans-Peter Fuss

Swisttal-Heimerzheim Eva Prior, Wirtin und Senior-Chefin des Heimerzheimer Traditionsgasthauses „Zur Linde“, feiert am Freitag ihren 100. Geburtstag.

Als Eva Prior geboren wurde, war der Erste Weltkrieg noch nicht einmal vier Jahre vorbei. Man schrieb das Jahr 1922, die Straßen in ihrem Geburtsort Heimerzheim waren noch nicht asphaltiert. Die Menschen hatten nicht viel in den Jahren der Inflation. Nur das, was auf ihren Feldern und in den Gärten wuchs. Auch die Eltern von Eva Hambach hatten einen kleinen Bauernhof.

Die junge Eva war eine gute Schülerin. Nur einmal drohte die Lehrerin Elisabeth Dohler, die Eltern zu besuchen, weil sie ein Wort falsch geschrieben hatte. „Ist mir doch egal“, antwortete sie der Lehrerin.

Begeistert vom Akkordeon

Nach der Schulzeit arbeitete sie als Haushaltshilfe bei einer Familie in Wesseling. Dort ging sie auch öfter ins Kino. „Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, welche Filme das waren“, sagt sie. Während des Krieges musste sie bei einer Familie in Büderich bei Düsseldorf Arbeitsdienst leisten. Kurz nach Kriegsende, am 10. Juli 1945, heiratete sie ihren Jugendfreund Johann Prior. „Er hat mich mit seinem Akkordeon erobert“, erinnert sich die Jubilarin. 1946 und 1952 kamen die Kinder Vroni und Matthias zur Welt. Bereits 1953 musste Eva Prior einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Ihr Mann starb mit nur 32 Jahren nach schwerer Krankheit.

Anschließend führte sie das um 1850 gegründete Traditionsgasthaus „Zur Linde“ zusammen mit Schwiegermutter Katharina, Schwager Matthias und Schwägerin Anni. In den 1950er-Jahren ging es bergauf. Viele Vereine waren zu Gast, im Saal wurde Theater gespielt. Im Saal verfolgten zahlreiche Fußballfans auch das WM-Finale 1954 mit dem Sensationssieg der Deutschen gegen Ungarn. Nachdem Rahn aus dem Hintergrund geschossen hatte, bediente Eva Prior die durstigen Gäste mit Siegerbier. „Das war eine unheimliche Begeisterung damals“, berichtet sie.

Schwätzchen mit den Gästen

1969 übernahm Tochter Vroni mit ihrem Ehemann Heinz Reichelt das Gasthaus. Eva Prior trat zwar zurück in die zweite Reihe, half aber immer noch in der Küche oder am Zapfhahn aus. Und sie erfreute sich auch immer an einem Schwätzchen mit den Stammgästen an der Theke. Das hielt sie bis vor wenigen Jahren so. Wohl auch ein Grund, warum die Jubilarin bis heute ein Nachtmensch ist. Vor Mitternacht geht sie jedenfalls nie ins Bett, schläft dafür aber gerne etwas länger.