Nach Aufgabe von Gebäuden In der evangelischen Gemeinde Swisttal soll es mit nur noch einem Zentrum weitergehen

Die evangelische Kirchengemeinde Swisttal muss sparen. Das ist bekannt. Auch, dass damit in Zukunft deutliche Einschnitte einhergehen werden. Themen, über die gesprochen werden muss. Und so ging es in der ordentlichen Gemeindeversammlung am Dienstag in der Versöhnungskirche in Buschhoven um den Finanzhaushalt für die Jahre 2024/2025, die Personalsituation und den aktuellen Sachstand rund um die Gebäude in Odendorf (Dietrich-Bonhoeffer-Haus) und Buschhoven (Versöhnungskirche und Melanchthonhaus). Denn dort will die Kirchengemeinde nach der Entscheidung des Presbyteriums im vergangenen Jahr aus der finanziellen Verantwortung aussteigen. Damit bleibt in Zukunft als einziger Standort die Maria-Magdalena Kirche in Heimerzheim bestehen.