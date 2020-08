Oldtimer : Familien fahren mit Treckern von Swisttal nach Ostfriesland

SWISTTAL-ODENDORF. Die Familien Cramer und Macherey aus Odendorf machen Urlaub in Ostfriesland. Sie fahren aber nicht mit dem Auto – sondern mit ihren Oldtimer-Traktoren, die ihre Wohnwagen ziehen.

Urlaub ist für viele Menschen in diesem Sommer alles andere anders als sonst üblich. Eine ausgefallene Idee hatten die Familien Cramer und Macherey aus Odendorf. Mit drei rund 50 Jahren alten Treckern und angehängten Wohnwagen fuhren Hans-Günter und Thea Cramer mit Kindern, Schwiegerkindern und Enkeln nach Ostfriesland. Ein Campingplatz in Carolinensiel war das Ziel, und das hieß: 436 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde hin – und ebenso zurück. Drei Tage lang war der Treck pro Strecke unterwegs. Ein Abenteuer für die sechs Erwachsenen und drei Kinder.

Besonders wenn die Straßen schlechter wurden, habe man den Mangel an Dämpfung deutlich gemerkt. 19 Stunden verbrachten sie insgesamt auf den Fahrersitzen. Immerhin war das Wetter angenehm, denn vor Regen (und Sonne) schützt auf den Traktoren nur ein einfaches Dach. Dafür zog die Landschaft entlang der Strecke quasi im Zeitlupen- und nicht im Eiltempo an den Reisenden vorbei. Man habe alles besonders gut beobachten können, berichten die Mitfahrer übereinstimmend. Auch die Fahrerinnen der Begleitwagens schwärmten von blühender Heide und emsländer Bauernhäusern.

„Man ist halt immer der Stauanfang“

Auf dem Campingplatz und den Orten an der ostfriesischen Küste war das Interesse an den alten Treckern groß. „Die Erfahrung muss man gemacht haben. Das war ein Erlebnis, wo man lange was von mitnehmen kann“, resümiert Hans-Günter Cramer die Tour. Ob es eine Wiederholung gibt, steht indes in den Sternen.