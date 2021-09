Nach der Flutkatastrophe : Felder in Swisttal stehen noch immer unter Wasser

Swisttal-Heimerzheim Selbst zwei Monate nach dem Hochwasser laufen die Aufräumarbeiten auf dem Hof von Landwirt Friedrich von Scherenberg noch. Bei ihrem Besuch auf dem Heimerzheimer Hof diskutierten Vertreter des Förderkreises Landwirtschaft neben den Flutschäden auch die Rolle der Landwirtschaft.

Flutkatastrophe, hohe Ernteverluste, Landwirtschaft im Spannungsfeld von Natur- und Umweltschutz: Bei der 31. Infoveranstaltung des Förderkreiseses Landwirtschaft (FKL) kamen die unterschiedlichsten Themen zur Sprache. Der Zusammenschluss landwirtschaftlicher Institutionen des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Bonn traf sich mit seinen Vertretern sowie Repräsentanten aus Kreis, Landtag und Kommunen auf dem Ackerbaubetrieb Friedrich von Scherenberg in Heimerzheim. Dabei hagelte es auch Kritik an der Politik.

Zu den schwer hochwassergeschädigten Betrieben gehört auch der des Gastgebers. Bei der Vorstellung seines Betriebes berichtete von Scherenberg von den Aufräumarbeiten, die immer noch laufen. Der Großteil seiner kurz vor der Ernte stehenden Kulturen sei verloren gegangen, immer noch werde angeschwemmter Müll entsorgt. Der Betrieb baut auf 50 Hektar etwa Rüben, Weizen, Gerste, Roggen, Mais und Kartoffeln an. Seine Felder am Zusammenfluss von Erft und Swist stünden immer noch unter Wasser. „Wir haben hier schon Überflutungen erlebt, aber nie so extrem“, bilanzierte von Scherenberg.

Landwirt: Landwirtschaft sichert Ernährung

Nach der Flut haben seine Mitarbeiter und er nicht nur auf dem eigenen Hof aufgeräumt, sondern auch auf Betrieben in der Region geholfen. „Das ging nur mit Technik, die mit Diesel läuft. Hätten wir E-Fahrzeuge mit Batterien gehabt, wären die nach einem Tag leer gewesen“, kritisierte der Heimerzheimer Landwirt den Trend zur Elektromobilität. Er betonte immer wieder, dass die regionale Landwirtschaft die Ernährung der Menschen sichert. „Wenn der Weizen knapp wird, weil wir dem Mainstream folgen, und Flächen in den Naturschutz überführen, dann brauchen wir, um das rückgängig zu machen, eineinhalb Jahre“.

Er bezweifelte auch die Richtigkeit des für Ende 2022 von der EU avisierten Glyphosat-Verbots. „Der Mainstream ist gegen uns. Wir sind nur eine kleine Gruppe von Wählern“, so von Scherenbach. Dabei sei der Naturschutz auch für ihn wichtig ist. Er habe etwa Blühflächen für Insekten angelegt. „Das ist politisch gewollt. Wenn wir allerdings Flächen an die Allgemeinheit abgeben sollen, wollen wir Geld dafür haben. Denn wir leben von der Landwirtschaft“, machte von Scherenberg deutlich. Weitere Blühflächen sollen angelegt werden, Spenden dafür wurden eingeworben. So soll eine neue Blühmischung bald sowohl verstärkt Insekten anlocken als auch in der Heimerzheimer Biogansanlage verarbeitet werden.