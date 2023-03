Rund 50 Kräfte im Einsatz Feuerwehr bekämpft Brand in Entsorgungsanlage Miel

Swisttal · Am Samstagnachmittag wurde die Swisttaler Feuerwehr wegen eines Brandes in der Entsorgungsanlage Miel alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache brannte es laut Tobias Kalenborn, dem Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Swisttal, in einer Schüttung in einem Sammelcontainer auf dem Gelände der Entsorgungsanlage.

25.03.2023, 17:47 Uhr

Foto: Petra Reuter





Von Petra Reuter