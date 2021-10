Feuerwehreinsatz in Swisttal : Wohnung in Odendorfer Dachgeschoss brannte

Foto: Axel Vogel

Swisttal-Odendorf Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr in Swisttaler Ortsteil Odendorf ausrücken, weil eine Dachgeschosswohnung in Brand geraten war. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzte gab es keine.



Gegen 19 Uhr am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Swisttal alarmiert. Eine Dachgeschosswohnung in der Flamersdorfer Straße im Swisttaler Ortsteil Odendorf war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten das Feuer laut dem stellvertretenden Sprecher der Swisttaler Feuerwehr, Karsten Windolph, schnell unter Kontrolle bringen. Trotz einer starken Rauchentwicklung in dem betroffenen Mehrfamilienhaus kam nach ersten Informationen vor Ort kein Bewohner zu Schaden.

Gegen 20 Uhr wurde der Einsatz beendet.

