Odendorfer Firma Althausen baut Netz aus Mist zu Strom und Nahwärme: Wie ein Swisttaler Landwirtschaftsbetrieb hilft, CO2 zu sparen

Swisttal-Odendorf · Bei Althausen Unternehmen in Odendorf werden Kühe versorgt, Getreide angebaut und Strom produziert. Und davon so viel, dass es für das ganze Dorf reichen würde. Aktuell erweitert der Betrieb sein Nahwärmenetz und hätte noch Kapazitäten für mehr. Wie das geht und was das für den Klimaschutz vor Ort bedeutet:

31.07.2024 , 16:00 Uhr

In diesem Gärbehälter entsteht aus Vieh- und Geflügelmist und Silage Biogas - mit dem die Firma Althausen Strom und Nahwärme für Odendorf produziert. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp