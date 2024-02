Feuer in der Nacht Flammen schlagen bei Brand in Odendorf aus dem Fenster

Am Donnerstagmorgen gegen 3.50 Uhr, musste die Swisttaler Feuerwehr nach Odendorf ausrücken, um einen ausgedehnten Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus am Gotenring zu bekämpfen. „Nach Eintreffen der ersten Kräfte konnte ein voll entwickelter Brand festgestellt werden. Die Flammen schlugen bereits aus dem Fenster“, erläutert Karsten Windolph, stellvertretender Sprecher der Gemeinde-Wehr.