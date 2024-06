Pläne in Swisttal Wo die Gemeinde Swisttal Geflüchtete unterbringen will

Derzeit leben in der Gemeinde Swisttal 467 Asylbewerber. In den nächsten Monaten sollen nach Mitteilung der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg weitere 263 Menschen aus den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt hinzukommen. Nun sucht die Gemeinde händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten auf dem privaten Wohnungsmarkt. Denn die bestehenden Kapazitäten in ihren kommunalen Unterkünften sind nahezu ausgeschöpft. Dazu gehören auch die Container am Euskirchener Bahnhof, die die Gemeinde für rund 30.000 Euro monatlich von der Stadt Euskirchen angemietet hat. Dort sind inzwischen 39 Menschen untergebracht. In den Unterkünften in ganz Swisttal gibt es nur noch zehn bis 15 freie Plätze.