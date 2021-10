Folgen der Flut : Heimerzheimer ärgern sich über zu viel Autoverkehr im Ort

Die Beschilderung verhindert nicht, dass Autos in die Vorgebirgsstraße fahren. Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Swisttal-Heimerzheim Als Folge der Hochwasserkatastrophe in Swisttal und Umgebung reiht sich auf der Heimerzeimer Vorgebirgsstraße Fahrzeug an Fahrzeug. Die Anwohner sind mit den Nerven am Ende. Probleme gibt es gleich mehrere.