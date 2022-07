Hochwasserkatastrophe in Swisttal : Heimerzheimer zeigen ihre Bilder der Flut

Hochwasserkatastrophe in Swisttal

Swisttal-Heimerzheim In der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Heimerzheim, wenn…“ haben Menschen ihre Bilder der Hochwasserkatastrophe geteilt. Eine kleine Auswahl.

Da ist unter anderem der überflutete Heimerzheimer Ortskern zu sehen: Franziska Taubert hat fotografiert, wie ein Fahrzeug des Technischen Hilfswerks die Kreuzung Kölner Straße/Euskirchener Straße/Vorgebirgsstraße passiert und Wellen in die braune Brühe schlägt. Tobias Leuning sind die zu einem großen Haufen aufgestapelten Stühle auf dem Schulhof der Swistbachgrundschule aufgefallen. Flutmüll auch 200 Meter weiter: Am Spielplatz am Peter-Esser-Platz ist eine riesige Mülldeponie voller Hausrat entstanden. Elke Weik hat sie fotografiert. Frank Kuczinski hat wiederum die überflutete Vorgebirgsstraße aufgenommen.