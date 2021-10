Flutfolgen für Heimerzheimer Schule : Grundschülern droht mehr als 20 Kilometer Pendelei

Swisttal-Heimerzheim Die Folgen der Hochwasserflut belasten die Heimerzheimer Grundschüler. Wo werden sie nach den Ferien unterrichtet? Die Frage ist weiterhin nicht beantwortet. Am schlimmsten Fall müssten zwei Jahrgänge jeden Tag weit reisen.

Allerdings: Auch Eltern haben ein Gutachten in Auftrag gegeben , dessen Ergebnisse indes noch ausstehen. Falls dieses einen ähnlichen oder gar noch schlimmeren Befund ausweist, könnte es dazu kommen, dass Grundschüler nach Wachtberg pendeln müssen. Zumindest ist das eine von zwei Varianten, die die Gemeinde in einem Elternbrief vorgestellt hat.

Mehrere Sofortmaßnahmen liegen auf dem Tisch

Damit bestätigt sich teilweise, was die Elternschaft schon befürchtet hatte: Die Schule ist nicht unbelastet. Um ganz sicher zu gehen, hatten die Eltern ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse aus Bodenproben und Luftmessung werden sie noch bekannt geben. Im Elternbrief der Gemeinde, der dem General-Anzeiger vorliegt, deutet die Gemeinde aber an, dass „das von den Elternvertretern der Swistbachschule eingeholte Gutachten eine Gesundheitsgefährdung in allen Bereichen erkennen ließe“.