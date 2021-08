Ablenkung vom Alltag : Fluthilfe Heimerzheim richtet Fest für Bewohner und Helfer aus

Swisttal-Heimerzheim Das Organisations-Team der Fluthilfe Heimerzheim hat vor dem katholischen Pfarrzentrum ein Fest für Helfer und Bewohner ausgerichtet. Viele Heimerzheimer nehmen die Hilfsangebote etwas zögerlich an.

Hausmeister hat Helfern Schlüssel für Turnhalle gegeben

„Viele Heimerzheimer und Helfer brauchen jetzt ganz besonders viel Liebe“, sagte Gebhardt. Denn viele Häuser seien „komplett ertrunken“ und viele tragische Erlebnisse gelte es zu verarbeiten, schilderten die Organisatorinnen. So sei eine 14-Jährige dringend auf Insulin angewiesen und habe mit dem Helikopter abgeholt werden müssen. In der Quellenstraße hätten Menschen auf den Dächern ihrer Häuser gesessen und hätten mit Booten oder Helikoptern gerettet werden müssen.

Hermann Menth vom Ortsausschuss und Christina Krieger, ausgebildete Lehrerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität, gehören zu den Helfern in der Dreifachhalle. „Die haben wir in privater Initiative einfach okkupiert“, sagt Menth. „Wir haben niemanden dafür gefragt.“ Die Schlüssel habe der Hausmeister ihnen übergeben. „Ein sehr guter Mann“, ergänzt Menth. Krieger, die in Heimerzheim aufgewachsen ist, hat erst in der Kita geholfen, dann in der Turnhalle. Dafür hat sie fünf Tage Sonderurlaub vom Arbeitgeber bekommen und ihren Resturlaub angehängt, sodass sie insgesamt vier Wochen helfen kann, wie sie sagt.