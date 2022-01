Fluthilfe in Swisttal : Die Caritas berät im Bus

Rheinbach, Meckenheim und Swisttal : So viele Baustellen gibt es im Rhein-Sieg-Kreis nach der Flut Sechs Monate sind seit der Flutkatastrophe vergangen. An der Infrastruktur in Swisttal, Rheinbach und Meckenheim ist schon einiges repariert worden. Aber: Bis alle Flutfolgen beseitigt sind, wird es noch viele Jahre dauern und viele Millionen Euro kosten.