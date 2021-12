Lokalgeschichte : Historische Rarität zeigt Güter bei Miel und Morenhoven im Jahr 1793

Swisttal-Morenhoven Bei Abbrucharbeiten tauchte 2010 in Remagen eine Karte der Gemarkungen Miel und Morenhoven aus dem Jahr 1793 auf. Jetzt sind die detaillierten Reproduktionen öffentlich zugänglich.

99 Zentimeter hoch und 1,63 Meter breit, im Original auf Leinen geklebt, im Maßstab etwa 1:3.300, das ist sie, eine bislang unbekannte Karte aus dem Jahr 1793. Darauf festgehalten sind die damals zehntpflichtigen – also abgabenpflichtigen – Güter in den Gemarkungen Miel und Morenhoven. Wer sich für Lokalgeschichte interessiert, kann sie ab sofort eingehend studieren. Ein mit moderner Technik gefertigtes und aufbereitetes Duplikat befindet sich am Morenhovener Dorfplatz, befestigt an der dem Platz zugewandten Außenwand der Gaststätte Alt Morenhoven. Ein weiteres Exemplar wird an prominenter Stelle in Miel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wie Ortsvorsteher Hans-Arthur Müller ankündigte, sowie ein drittes am Rathaus, so Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. Denn: „Die Karte hat nicht nur Wert für Morenhoven, sondern auch für Miel und die Gemeinde“, so Morenhovens Ortsvorsteher und Ortsausschuss-Vorsitzender Norbert Sauren bei der Präsentation am Bürgerhaus Morenhoven.