Hilfe nach der Flutkatastrophe „Die Opfer in Swisttal sollen nicht allein gelassen werden“

Unterstützt wird das Büro von der Diakonischen Katastrophenhilfe Rheinland-Westfalen-Lippe. Andreas Vollmert ist dort seit Anfang des Jahres für das Quartiersprojekt in Heimerzheim verantwortlich. Er berichtet von weiteren geplanten Anlaufstellen in den Katastrophengebieten: unter anderem in Trier, Leichlingen und im Raum Aachen. „Für ein weiteres Quartier in Altenahr hat der Gemeinderat bereits seine Zustimmung erteilt“, teilte er weiter mit. Zwischen März und April könne das Quartier in Altenahr bereits seine Türen öffnen. Die Katastrophenhilfe finanziert das Quartier in Heimerzheim mithilfe von Spenden, welche nach der Unwetterkatastrophe zusammenkamen. Bisher wurden etwas mehr als vier Millionen Euro an Fördermitteln für die Fluthilfe gesammelt. Die neu eröffnete Anlaufstelle wird bis Ende März 2026 von der Katastrophenhilfe finanziert. Wie es danach weitergeht, hängt laut Hillebrand und Vollmer von den Freiwilligen und Fördermitteln ab. Die Quartiere für Betroffene sind das erste innerdeutsche Projekt der Katastrophenhilfe. Weltweit engagieren sie sich für die Hunger- und Nothilfe in Krisengebieten.