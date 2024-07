Flutkatastrophe in der Voreifel Flut verursachte Schäden von mehr als 73 Millionen Euro allein in Swisttal

Swisttal · Das Ausmaß der Zerstörungen durch die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in Rheinbach, Meckenheim und Swisttal ist mit dem an der Ahr kaum vergleichbar. Doch auch in der Voreifel wird der Wiederaufbau am Ende unzählige Millionen Euro kosten. Eine Übersicht.

12.07.2024 , 15:21 Uhr

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 traf auch Heimerzheim (Archivfoto). Foto: Hans-Peter Fuß

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge