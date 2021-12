Bei Flutkatastrophe zerstört : Ausschuss stimmt neuer Sportanlage in Odendorf zu

Swisttal-Odendorf Die Flut im Sommer hat den Sportplatz in Odendorf zerstört. Die Anlage soll nun weiter weg vom Orbach neu gebaut werden. Der Neubau soll eine hochmoderne Anlage werden.

Die Odendorfer Sportvereine sollen einen neuen Sport-Campus erhalten, mit neuen Sportanlagen und neuer Sporthalle. Entstehen soll dieser Sport-Campus Hochwasser sicher auf einer rund 4,9 Hektar großen Fläche, die die Gemeinde gekauft hat, oberhalb des Orbachs und der bisherigen Sportanlagen angrenzend an die Grenze zum Kreis Euskirchen Richtung Palmersheim an der L 11.

Das Gelände liegt neben dem, das als Interimsfläche für die Grundschule während der Bauzeit des neuen Multifunktionsgebäudes Schule-Dorfsaal vorgesehen ist. Die beiden Flächen könnten auch getauscht werden. In der Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses hat Dipl.-Ing. Jörg Timmermann vom PBS Planungsbüro Schumacher GmbH aus Wiehl erste Vorstufen-Entwürfe und Varianten vorgestellt, um „einfach mal zu schauen, was möglich ist“. Die Firma war gemeinsam mit dem Büro C & E Consulting und Engineering GmbH aus Chemnitz mit der Koordinierung und dem Projektmanagement Wiederaufbau in Swisttal beauftragt worden.