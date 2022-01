Swisttaler starb in der Flutnacht : „Er könnte noch leben, wenn rechtzeitig gewarnt worden wäre“

Die Bachstraße in Heimerzheim am Tag der Flut Foto: Hans-Peter Fuß

Swisttal-Heimerzheim Hans Fuß ist in der Flutnacht in seinem Haus in Heimerzheim ertrunken. Ein halbes Jahr nach seinem tragischen Tod ist die Familie bereit, über die dramatischen Ereignisse zu sprechen.