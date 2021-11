Hochwasser-Vorsorge : Wie sich Swisttal vor wild abfließendem Wasser schützen will

Swisttal Das Wasser aus Swist und Orbach hatte Mitte Juli in Swisttal enorme Zerstörungen verursacht. Aber nicht nur dieses. Die Gemeinde will nun dafür sorgen, dass auch Wasser mit anderem Ursprung keine Gefahr mehr darstellt.

Nicht nur Swist und Orbach hatten bei der Flutkatastrophe Mitte Juli enorme Zerstörungen verursacht. Auch sogenanntes wild abfließendes Wasser von Feldern und Wiesen hatte in einigen Teilen Swisttal große Schäden angerichtet, insbesondere in Heimerzheim in den Wohngebieten Neukircher Weg und Kottengrover Maar sowie in Odendorf am Kuchenheimer Weg.