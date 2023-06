Dramatische Überflutungen Das wäre bei einem Bruch der Steinbachtalsperre in der Flutnacht passiert

Es war die befürchtete Katastrophe in der Katastrophe: Während im Juli 2021 durch anhaltenden Starkregen die Bäche in der Region über die Ufer traten, Straßen und Häuser überflutet wurden und Wassermassen teils von den Feldern in die Dörfer flossen, füllte sich der Stausee der Steinbachtalsperre bis zum Rand. Am Abend des 14. Juli dann lief sie über. Das Wasser, das über die Deichkrone strömte, grub tiefe Furchen in den Erddamm – es bestand die Gefahr, dass er bricht.