Wiederaufbau nach der Flut : Zum Jahresende sollen Übergangslösungen in Heimerzheim stehen

Swisttal Swisttal baut nach der Flutkatastrophe weiter auf. Viele Pläne sind gemacht, doch die Vergabe von Aufträgen ist nicht immer einfach.

An oberster Stelle der Prioritätenliste des Swisttaler Wiederaufbaus stehen die Interimslösungen für die Swistbachschule und das Feuerwehrgerätehaus in Heimerzheim. Für die Sanierung der Swistbachschule ist die Planung abgeschlossen, wie Diplom-Ingenieur Jörg Timmermann vom Planungsbüro PBS Schumacher GmbH/ C&E Engineering & Consulting GmbH gemeinsam mit Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner und Fachbereichsleiter Jürgen Funke in einem Pressegespräch erläuterte.

Hilfsfristen als Standortkriterium für Feuerwehrgerätehaus

Für die Interimslösung des Feuerwehrgerätehauses Heimerzheim ist beim Rhein-Sieg-Kreis der Bauantrag gestellt. Die Gemeinde hat dazu das etwas höher oberhalb des bisherigen Feuerwehrhauses gelegenen Grundstück der früheren Rettungswache gekauft. Gebaut werden sollen eine provisorische Fahrzeughalle und Container als Sozial- und Schulungsraum. Bedenken, der Interimsstandort könnte doch zu nahe an der Swist liegen, seien inzwischen ausgeräumt, so die Bürgermeisterin.

In Fahrzeughalle sowie Gemeinschafts- und Sanitärräumen war von einem Sachverständigenbüro „aktiver Befall mit Schimmelpilzen verschiedener Gattungen“ festgestellt worden. Material- und Abstrichproben vom Schlamm, der ins Gebäude eingespült worden war, hatten so hohe Konzentrationen an Bakterien und Fäkalkeimen ergeben, dass auch der Fußbodenaufbau in der Halle kontaminiert sei.