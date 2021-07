Flutschäden in der Landwirtschaft : Landwirte im Linksrheinischen bangen um ihre Erträge

Flutschäden in der Landwirtschaft

Claudia Bohnen-Heinrich und Jürgen Heinrich zeigen, wie hoch das Wasser in ihrem Hofladen gestanden hatte. Foto: Petra Reuter

Meckenheim/Swisttal Felder unter Wasser, ertrunkene Pflanzen, zerstörte Hofläden: Dennoch fällt die Unwetter-Bilanz bei den Landwirten im Linksrheinischen sehr unterschiedlich aus. Dafür gibt es bestimmte Gründe.

Apfelplantage voller Müll

Sein Betrieb in Hohn – zwischen Buschhoven, Morenhoven und Dünstekoven – sei glimpflich davongekommen, zieht Brünker Bilanz. Ähnlich sieht es bei Obstbauer Philipp Wißkirchen aus Altendorf-Ersdorf aus – obgleich der über die Ufer getretene Ersdorfer Bach jenseits der A 61 seine Apfelplantage mit viel Müll verdreckt hat.

Die Aufweichung des Bodens hat zur Entwurzelung einiger Bäume geführt. „Dadurch, dass Fahrten in die Plantagen nicht mehr möglich waren, konnten wir den Blättern auch kein Calcium zuführen. Daher könnte mit einer Beeinträchtigung der Lagerfähigkeit zu rechnen sein“, erklärt er. Eines hat das Hochwasser nach Ansicht von Wißkirchen aber deutlich gemacht: Die Landwirtschaft ist wichtig für die Versickerung des Wassers.

Faule Kartoffeln

Bei Landwirt Johannes Heck aus Straßfeld wirken sich die Wassermassen ganz unterschiedlich auf die Kulturen aus. Während die Rüben das Wasser gut weggesteckt hätten und der Raps „okay ist“, sieht es laut Heck bei den Kartoffeln anders aus, die längere Zeit unter Wasser gestanden haben. „Was im Boden ist, das werden alles faule Kartoffeln.“ Das Wasser auf den Spargelfeldern hat er weggepumpt, die Aussaat der Bohnen ist im Wasser verlaufen. „In zwei Wochen“, so Heck, „werden wir mehr über die Auswirkungen wissen“. Beim Winterweizen rechnet Heck mit einem Qualitätsproblem.

Unter den Landwirten, die ihre Höfe entlang der Meckenheimer Mühlenstraße haben, gibt es kaum jemanden, der keine Schäden beseitigen muss. An einem der tiefsten Punkte der Straße hatten die Fluten der Swist sich mit einem an den Hauswänden gemessenem Wasserstand von rund zwei Metern in die Bonner Straße ergossen.