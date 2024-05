Radwege in Swisttal Die Lücke zwischen Buschhoven und Heimerzheim wird geschlossen

Auch die Swisttaler Verwaltung nimmt für sich in Anspruch, den Radwegebau vorangetrieben zu haben. Sie teilte jetzt im Planungsausschuss mit, sie habe „nach intensiven Ausarbeitungen und Gesprächen mit dem Rhein-Sieg-Kreis und Straßen NRW den Ausbau vorangetrieben“. Die Lückenschlüsse im Radwegenetz sollen in Asphaltbauweise erfolgen. Die Pflicht zum Unterhalt und zur Verkehrssicherung der Wege liegt bei der Gemeinde. Sie wartet nun noch auf die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung. Noch in diesem Jahr soll mit dem Ausbau begonnen werden. Mit der Fertigstellung der Wege rechnet die Gemeinde im ersten Halbjahr 2025. Der Lückenschluss zwischen Buschhoven und Heimerzheim durch die Felder über Dünstekoven ist die umfangsreichste Maßnahme im Swisttaler Radverkehrskonzept.