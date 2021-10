Swisttaler Lesetage : Für Jörg Manhold hat das Akkordeon eine rheinische Seele

Jörg Manhold kennt nicht nur Geschichten rund ums Akkordeon, er kann es auch spielen. Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Swisttal-Straßfeld GA-Redakteur Jörg Manhold eröffnete mit „#quetsch – das Geheimnis des alten Akkordeons“ die diesjährigen Swisttaler Lesetage. Mit Musik und Texten sprach er über die Geschichte eines ungewöhnlichen Instrumentes.



Von Gerda Saxler-Schmidt

Was kann man dem Akkordeon nicht alles zuschreiben. Poesie, Heimat, Glück, Herz und Ehrlichkeit – das alles steckt für Jörg Manhold in dem Instrument. „Das Akkordeon kann klingen wie die Nordsee oder auch wie die Alpen. Aber in der Mitte hat es eine rheinische Seele“, ist der Journalist sicher. Mit seiner literarisch-musikalischen Reise rund um sein Werk „#quetsch – das Geheimnis des alten Akkordeons“ eröffnete er die diesjährigen Swisttaler Lesetage im Dorfhaus Straßfeld.

Das Akkordeon an sich hat viele Namen: Quetsch, Quetschebüggel, Aerophon, Ziehharmonika – sein Instrument nennt Manhold beim Vornamen: „et Jüppche“. Dessen Geschichte ist eine von „Zufällen, Zusammenhängen und davon, wie klein die Welt sein kann“. Denn das rote Akkordeon sei ihm quasi „zugelaufen“. Gefunden hatte er es in einem vor 16 Jahren verlassenen Haus, das der Efeu bereits erobert hatte. Aus einer offenen Kiste auf einem Schrank guckte es heraus.Manhold nahm es mit nach Hause. Und erinnerte sich an seinen im Krieg umgekommenen Opa, der ebenfalls ein Akkordeon gespielt hatte.

Zusammen mit der Todesnachricht zwei Jahre nach Kriegsende hatte ein Offizier seiner Oma das Instrument gebracht. „Das ist aber seitdem verschollen“, so Enkel Manhold. Für ihn war diese Geschichte aber Motivation, sich auf die Spur des Instruments Akkordeon im Allgemeinen und des gefundenen „Jüppchen“ im Besonderen zu machen.

Das Akkordeon hatten zwischenzeitlich einen schlechten Ruf

So erfuhren seine Zuhörer, dass es bereits vor etwa 3000 Jahren mit dem „Cheng“ in China ein Vorläuferinstrument gegeben hat. Seinen Siegeszug erfuhr das Akkordeon durch den Kolonialismus. Aber irgendwann haftete dem Instrument ein „schlechter Ruf“ an, der es rein auf Volksmusik reduzierte.Das bestätigte auch eine ältere Dame im Publikum. Sie erzählte, sie habe selbst Akkordeon gespielt, sich aber nicht getraut, das einzugestehen: „Ich habe dann immer gesagt: Ich spiele Blockflöte.“

Erst in den 1970er Jahren erlebte das Akkordeon eine Renaissance. „Da wurde es einigermaßen hipp und wird in Jazz und Klassik gleichermaßen eingesetzt“, so Manhold. Er erinnerte an bekannte und weniger bekannte Akkordeonspieler wie den weltweit erfolgreichen Will Glahé. Mit ihm war sogar „Et Jüppche“ unterwegs, wie sich anhand der Instrumentennummer feststellen ließ. „Aber es war ihm zu klein“, so Manhold.

„Et Jüppche“ wurde in Siegburg gebaut

Zur Geschichte des Jüppchen gehört auch die Historie seiner Siegburger Herstellerfabrik Cantulia von Walter Neuerburg, wo von 1937 bis 1957 bis zu 200 Mitarbeitern weltweit begehrte Akkordeons hergestellt hatten. Zeitzeuge Reinhold Meffert, der dort jahrelang gearbeitet hatte, überholte das Instrument.

Und mit dem „größten aller Zufälle“ schloss sich im Jahr 2018 der Kreis, wie Manhold erzählte: Bei einer Kunstausstellung im kleinen Weiler Strohn bei Wittlich, wo er mit seinem Akkordeonprogramm gastierte, lernte er Susanne Neuerburg kennen, die Tochter von Walter Neuerburg. Sie erzählte von dem profanen Ende von Cantulia: Der Prokurist hatte in die Kasse gegriffen, was die Pleite der Fabrik besiegelte. Mit der Übernahme durch den Konkurrenten Hohner endete die Produktion 1957