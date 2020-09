Einsatz der Feuerwehr : Gartenhaus in Swisttal steht in der Nacht in Flammen

Am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr ist in Swisttal-Dünstekoven ein Gartenhaus in Brand geraten. Foto: Ulrich Felsmann

Swisttal In Swisttal-Dünstekoven stand in der Nacht zu Dienstag ein Gartenhaus in Flammen. Anwohner bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr. Die Brandursache ist noch unklar.



Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Swisttal sind in der Nacht zu Dienstag zu einem brennenden Gartenhaus ausgerückt. Anwohner bemerkten gegen 4 Uhr morgens die Flammen. Auf einem Grundstück an der Schillingsstraße in Swisttal-Dünstekoven brannte ein Gartenhaus samt angrenzenden Bäumen.

Nach ersten Erkenntnissen war im Gartenhaus unter anderem Holz gelagert. Die Einsatzkräfte mussten teilweise das Dach öffnen, um an die Glutnester zu gelangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

(ga)