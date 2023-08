So gesehen Keine Anlieger, kein Schild

Ganz so burschikos hat es der Rhein-Sieg-Kreis in seiner „straßenverkehrsrechtlichen Anordnung“, die am Donnerstag bei der Gemeinde Swisttal einging, nicht geschrieben, aber dasselbe gemeint. Die Anordnung bezieht sich auf das Schild „Anlieger frei“ am Flutgraben, einem zwischen Swisttal-Dünstekoven und der Swistbrücke Richtung Ollheim gelegenen Grasweg, der nach noch nicht einmal 100 Metern im Nirvana eines Ackers endet.