„Gefahr im Verzug“ Warum die Gemeinde Swisttal viele Bäume fällen muss

Auf dem Spielplatz am Jülicher Ring in Odendorf stehen eine Hainbuche, ein Ahorn und ein Obstbaum zu nahe an einem benachbarten Wohnhaus. Die Baumkrone der Hainbuche ragt über das Hausdach, in den Schornstein und über die Satellitenschüssel. Weil Schäden an den Gebäuden nicht auszuschließen sind, wird die Gemeinde die Bäume fällen. Weil auf dem Spielplatz bereits dicht an dicht Bäumen wachsen, ist an Nachpflanzungen nicht gedacht.