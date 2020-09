Swisttal kauft den Dietkirchenhof : Gemeinde zahlt 225.000 Euro für die alte Hofanlage in Buschhoven

Gespräch im Dietkirchenhof: An Ort und Stelle erläutern Petra Kalkbrenner (rote Jacke) und Mitarbeiter der Verwaltung, welche Nutzung sich die Gemeinde Swisttal in der alten, unter Denkmalschutz stehenden Hofanlage in Buschhoven vorstellen kann. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Swisttal Für den Dietkirchenhof im Buschhovener Ortskern zahlt die Gemeinde 225 000 Euro. Nun soll die denkmalgeschützte Anlage zu neuem Leben erweckt werden.

Die Gemeinde Swisttal hat die seit 2016 leer stehende Hofanlage am Toniusplatz für 225 000 Euro erworben. Mit dem Kauf will die Kommune die Gestaltung der Ortsmitte in die Hand nehmen. In dieser neuen Strategie sind sich Verwaltung und Rat fraktionsübergreifend einig: Entwicklungsmöglichkeiten sollen nicht mehr abhängig von Investoren sein, sondern von der Gemeinde selbst aktiv gestaltet werden.

Wie der Dietkirchenhof künftig genutzt werden soll, wird noch zu definieren, abzustimmen und zu planen sein. Aber: „Der Hof bietet viel Potenzial. Wir möchten auf jeden Fall hier viel Leben haben und dass hier jeden Tag was los ist“, sagte Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner an Ort und Stelle. Beim Ortstermin dabei waren auch Nicole Eichmanns vom Team Gemeindeentwicklung sowie Christina Havemann und Andreas Schmickler vom Team Technisches Gebäudemanagement, Planung, Bauen, Unterhaltung der Gemeindeverwaltung.

Hof soll multifunktional genutzt werden

Wichtig ist aber, dass noch zu definierende Nutzungen des Dietkirchenhofs in den Prozess des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) einbezogen werden, weil damit Fördermittel generiert werden sollen. Denn der historische Dietkirchenhof „zählt zu den zentralen Entwicklungselementen des Dorfkerns“, wie Kalkbrenner erklärte. „Aufgrund der Lage und Größe bietet das Objekt in vielfacher Hinsicht Potenzial für verschiedenste Nutzungsformen.“ Nicht zuletzt in Verbindung mit dem Feuerwehrgerätehaus am Toniusplatz, das ebenfalls der Gemeinde hört, wenn die Feuerwehr dort aus- und in ihr neues Zuhauses Am Fienacker einzieht. Wie Nicole Eichmanns erläuterte, sei mit den Arbeitskreisen des laufenden offenen DORV-Beteiligungsprozesess zur Ortskernentwicklung Buschhovens mit einem multifunktionalen Nahversorgungszentrum überlegt worden, ob zum Beispiel ein Dorfladen im Dietkirchenhof etabliert werden könnte.