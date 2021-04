Swisttaler Schullandschaft : Gemeinderat genehmigt Neubau für Gesamtschule

Aus der Sekundarschule in Heimerzheim soll eine Gesamtschule werden: Die neue Schulleieterin Dr. Sybille Prochnow Penedo zeigt das Modell, das auf dem Gelände im Hintergrund entstehen könnte. Foto: Axel Vogel

Swisttal Der Swisttaler Gemeinderat hat einen Grundsatzbeschluss für die Entwicklung der Schullandschaft verabschiedet: Die Gesamtschule bekommt einen Neubau, der rund 13 Millionen Euro kosten wird und 2025 fertig sein soll.

Für die künftige vierzügige Gesamtschule Swisttal wird ein Neubau in Heimerzheim auf der Viehtrift errichtet. In das bisherige Gebäude der Sekundarschule Georg-von-Boeselager-Schule wird dann die Heimerzheimer Swistbach-Grundschule einziehen, nach entsprechendem Umbau für die Anforderungen an diese Schulform. Diesen „Grundsatzbeschluss über die Swisttaler Schullandschaft“, wie es Tobias Leuning (SPD) formulierte, hat der Rat der Gemeinde Swisttal fraktionsübergreifend einstimmig gefasst.