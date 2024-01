950 Jahre Heimerzheim Warum Heimerzheim gemeinsam stark ist

Die Flut und den aus ihr gewonnenen Zusammenhalt im Ort brachte Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, in ihrer Festrede zur Sprache. Sie habe eine besondere Beziehung zum Ort, sagte sie und erinnerte an einige Besuche an der Swist als damalige NRW-Verkehrsministerin. So hatte sie die wiederaufgebaute Swistbrücke und auch die lange wegen Schäden gesperrte A61 wieder freigegeben. Wenn sie heute noch an die Flut denke, laufe es ihr kalt den Rücken herunter. Brandes sagte: „Es ist unfassbar, was hier passiert ist. Ich habe Hochachtung vor dem, was danach geleistet wurde.“