Schulstart möglich : 100 Anmeldungen für Gesamtschule in Swisttal erreicht

100 Anmeldungen für Gesamtschule in Swisttal erreicht

In Swisttal ist der Weg für eine neue Gesamtschule geebnet worden. Foto: Axel Vogel

Swisttal Das Bangen um eine Gesamtschule in Swisttal hat ein Ende. 102 Anmeldungen liegen zurzeit vor. Somit ist ein Start möglich.

Die 100. Anmeldung für die zukünftige Gesamtschule in Swisttal ist eingetroffen. Das gab die Bürgermeisterin am Freitagmorgen bekannt. Aktuell lägen 102 Anmeldungen vor. Damit wurde die gesetzliche Hürde für einen Schulstart genommen. Mindestens 100 Anmeldungen benötigt eine 4-zügige Schule vor ihrem Start. Damit kann die Schule im Sommer beginnen. Bis Donnerstag fehlte noch eine Anmeldung um die Schule in Heimerzheim einrichten zu können. Heute sind noch Anmeldungen möglich.