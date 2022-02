Neubau der Gesamtschule : Soll die Gemeinde Swisttal mit einem privaten Partner kooperieren?

Swisttal Wie soll das Projekt zum Neubau der Gesamtschule Swisttal umgesetzt werden? Dazu hat die beauftragte DKC Kommunalberatungsgesellschaft nun eine Einschätzung abgegeben.

Die rechnerisch wirtschaftlichste Variante für den Neubau der Gesamtschule Swisttal ist das Modell der sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP). Zu diesem Ergebnis kommt die mit der Kosten-Nutzen-Analyse beauftragte DKC Kommunalberatungsgesellschaft, die in der gemeinsamen Sitzung von Schulausschuss sowie Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss vorgestellt wurde. Unter ÖPP versteht man Kooperationen von öffentlicher Hand und privater Wirtschaft bei Projekten, die eigentlich allein in staatlicher Verantwortung liegen.

Berechnet auf einen Zeitraum von 25 bis 30 Jahren, ist laut von vier untersuchten Varianten die Umsetzung des Neubaus in Eigenleistung durch die Gemeinde laut DKC die am wenigsten geeignete und unwirtschaftlichste, gefolgt von den Varianten Generalunternehmer und Totalunternehmer. Die Variante ÖPP-Inhabermodell sei unter den gewählten Annahmen mit einem sogenannten Gesamtausgabenbarwert von 42,8 Millionen Euro rund 18 Prozent wirtschaftlicher als eine Eigenrealisierung durch die Gemeinde, so das DKC-Fazit.