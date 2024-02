Schulanmeldungen Gesamtschule Swisttal hat viele Anmeldungen und reagiert

Draußen regnete es unaufhörlich, trübes Februarwetter. Eigentlich kein Anlass für gute Laune. Doch die Stimmung in der Gesamtschule Swisttal in Heimerzheim war am Mittwochmorgen bestens. Und das nicht nur wegen der heißen Phase des Karnevals, die mit dem Weibertag beginnt und auf die bunte Fähnchen unter der Decke der Aula hinwiesen.