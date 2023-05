Finanzen der Gemeinde Swisttal Swisttaler Gewerbeverein macht überraschenden Vorschlag, um Steuererhöhungen zu vermeiden

Vor allem stellt der Gewerbeverein die geplanten Neubauten der Grundschule Odendorf und der Gesamtschule in Heimerzheim zur Disposition. So heißt es in dem Positionspapier: „Kann die Gemeinde Swisttal sich den Neubau von zwei Schulen und die Umrüstung einer dritten Schule unter den gegebenen haushälterischen Bedingungen und der gesamtwirtschaftlichen Risiken leisten? Wie wird sichergestellt, dass dies nicht zur Überforderung der Bürger und Bürgerinnen sowie Betriebe führt?“ Weiter stellt der Gewerbeverein die Fragen, was Umbauten im Vergleich zu Neubauten kosteten und an welchen Positionen sind Einsparungen möglich seien