Warnung an Hundehalter : Bürger melden Giftköder in Ortsteilen von Swisttal

Swisttal Aus mehreren Ortsteilen wurden der Gemeinde Swisttal in den vergangenen Tagen Giftköder-Funde gemeldet. Die Verwaltung wird nun aktiv und bittet um Mithilfe.

Bei der Swisttaler Gemeindeverwaltung sind in den vergangenen Wochen vermehrt Berichte über Giftköder eingegangen. Das teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Die Giftköder seien in den Enden von Siedewürsten versteckt, so die Gemeinde. Die Würstchen liegen auf der Erde und werden von Hunden an- oder ganz gefressen.